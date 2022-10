3. Liga, Gruppe 2 Gelterkinden und Münchenstein FC teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Gelterkinden und Münchenstein FC lautet 1:1.

(chm)

In der 36. Minute schoss Timo Buess das 1:0. Den Ausgleich erzielte Markus Schwander in der 65. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mike Kaufmann von Gelterkinden erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Gelterkinden unverändert. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 11. Gelterkinden hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Gelterkinden wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Dardania, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Muttenz (Rang 12). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (12.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Münchenstein 1:1 (1:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 36. Timo Buess 1:0. 65. Markus Schwander 1:1. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Conradin Gürtler, Stefan Gehrig, Joel Schmid, Mike Kaufmann, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Timo Buess, Giulian Masi, Adriano Maglio, Abdu Suleyman. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Sandro Menegola, Biravin Sambasivam, Matteo Saracino, Valerio Ingrao, Markus Schwander. – Verwarnungen: 64. Mike Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 01:36 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.