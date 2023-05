4. Liga, Gruppe 4 Ibrahin Soto Caballero führt Olympia 1963 mit drei Toren zum Sieg gegen Brüglingen Basel Olympia 1963 reiht Sieg an Sieg: Gegen Brüglingen Basel hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3

(chm)

Ibrahin Soto Caballero eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Olympia 1963 das 1:0 markierte. Ein Minuten dauerte es, ehe Ibrahin Soto Caballero erneut erfolgreich war. Er traf in der 27. Minute zum 2:0 für Olympia 1963. Per Penalty traf Lucas Locher in der 46. Minute für Brüglingen Basel zum Anschlusstreffer (1:2)

In der 51. Minute baute Ouassim Yahyaoui den Vorsprung für Olympia 1963 auf zwei Tore aus (3:1). Nochmals Ibrahin Soto Caballero baute in der 63. Minute die Führung für Olympia 1963 weiter aus (4:1). Ibrahin Soto Caballero traf per Elfmeter. In der 72. Minute verkleinerte Lucas Locher den Rückstand von Brüglingen Basel auf 2:4.

Nach einem Eigentor von Yves Jäggi hiess es in der 89. Minute 5:2 für Olympia 1963. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Severin Reimann in der 94. Minute für Brüglingen Basel auf 3:5.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Olympia 1963 hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.1 Mal pro Partie.

Olympia 1963 bleibt Leader: Nach 18 Spielen hat das Team 40 Punkte. Olympia 1963 hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Olympia 1963 spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Münchenstein b (Rang 9). Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Mit der Niederlage rückt Brüglingen Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 6. Brüglingen Basel hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Allschwil (Platz 8). Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - US Olympia 1963 3:5 (1:2) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 26. Ibrahin Soto Caballero 0:1. 27. Ibrahin Soto Caballero 0:2. 46. Lucas Locher (Penalty) 1:2.51. Ouassim Yahyaoui 1:3. 63. Ibrahin Soto Caballero (Penalty) 1:4.72. Lucas Locher 2:4. 89. Eigentor (Yves Jäggi) 2:5.94. Severin Reimann 3:5. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Yves Jäggi, Severin Reimann, Florio Reber, Benjamin Meyer, Matthias Völlmy, Dario Frabotta, Lucas Locher, Jan Becker, Fabio Vielmi, Dominik Kurt. – Olympia 1963: Ali Kolat, Fabio Micael Neto Teixeira, Nadir Boulghobra, Christian Luis Coca Figueredo, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Bilal Kemiha, Ibrahin Soto Caballero, Samuel Gugenheim, Bastien Jerent, Erblind Gashi, Maxime Metenier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

