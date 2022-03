3. Liga, Gruppe 2 Ivan Tunjic rettet Alkar einen Punkt gegen FC Liestal Im Spiel zwischen FC Liestal und Alkar hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Dreimal ging FC Liestal in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Alkar schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 85. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von FC Liestal glich Alkar direkt wieder aus. Zuletzt ging FC Liestal durch Marco Hug in der 77. Minute 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute, traf Ivan Tunjic für Alkar zum 3:3-Ausgleich.

Die Torschützen für FC Liestal waren: Marco Hug, Gino Scacchi und Dylan Hartmann. Die Torschützen für Alkar waren: Zeljko Madzarevic, Ivan Tunjic und Andrej Saric.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Alkar gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Fabian Forestier (43.) und Andrej Saric (90.). Ausserdem gab es bei Alkar weitere vier gelbe Karten. Bei FC Liestal erhielten Kerim Bunic (68.), Claudio Vanne (85.) und Robby Enz (90.) eine gelbe Karte.

FC Liestal hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Mit dem Unentschieden macht FC Liestal ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 3. FC Liestal hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

FC Liestal spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Allschwil (Platz 8). Das Spiel findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Alkar hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Alkar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 4). Diese Begegnung findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Liestal - NK Alkar 3:3 (2:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 11. Dylan Hartmann 1:0. 20. Andrej Saric 1:1. 40. Gino Scacchi 2:1. 47. Zeljko Madzarevic 2:2. 77. Marco Hug 3:2. 85. Ivan Tunjic 3:3. – FC Liestal: Tiziano Hediger, Mario Lenzin, Claudio Vanne, Kerim Bunic, Gino Scacchi, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Mario Fellmann, Gaston Brawand, Marco Hug. – Alkar: Darko Pavic, Ivan Vukelja, Fabian Forestier, Andrej Saric, Daniel Dujmovic, Marinko Sucic, Ivan Vidovic, Franjo Dzolan, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 33. Ivan Vukelja, 39. Andrej Saric, 66. Marinko Sucic, 68. Kerim Bunic, 73. Antun Hrskanovic, 85. Claudio Vanne, 90. Robby Enz – Ausschlüsse: 43. Fabian Forestier, 90. Andrej Saric.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 07:13 Uhr.