3. Liga, Gruppe 1 Jan Steingruber rettet Röschenz einen Punkt gegen Allschwil Röschenz und Allschwil spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Röschenz das erste Tor der Partie gelang. Das 0:1 erzielte Boran Yavuz in der 82. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Jan Steingruber traf in der 93. Minute für Allschwil zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Röschenz. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Michele Petta (32.) und Till Schaufelberger (46.).

Die Tabellensituation bleibt für Röschenz unverändert. 19 Punkte bedeuten Rang 12. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Röschenz auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Therwil (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Binningen a (Platz 9). Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Röschenz - FC Allschwil 1:1 (0:0) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 82. Boran Yavuz 0:1. 93. Jan Steingruber 1:1. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Kimon Flury, Colin Darms, Janik Steg, Marco Cueni, Raphael Thomann, Roberto Cerone, José Martin Blanco Perez, Lukas Jecker, Andrin Küng. – Allschwil: Pierre Thommen, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Fabian Roth, Boran Yavuz, Nico Stasi, Danis Popaja, Pablo Romera, Flavio Bottacin, Michele Petta. – Verwarnungen: 32. Michele Petta, 46. Till Schaufelberger, 66. Jan Steingruber, 70. José Martin Blanco Perez, 84. Janik Steg, 85. Kimon Flury.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

