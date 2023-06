4. Liga, Gruppe 1 Janick Schäublin rettet Oberdorf einen Punkt gegen Frenkendorf Oberdorf und Frenkendorf spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Frenkendorf verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 86. Minute einen Treffer von Janick Schäublin zuliess. Dieser rettete damit Oberdorf einen Punkt. Zum Auftakt der Partie hatte Kasper Vos sein Team in der 28. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleich für Frenkendorf fiel in der 60. Minute (Laurin Blaise Lehnherr). Francesco Zumbo brachte Frenkendorf 2:1 in Führung (62. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Nicolas Senn (81.) die einzige gelbe Karte bei Frenkendorf erhielt: Zhive Donev (33.)

Oberdorf bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei acht Punkten. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, 17mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Oberdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Frenkendorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Frenkendorf ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Oberdorf - FC Frenkendorf 2:2 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 28. Kasper Vos 1:0. 60. Laurin Blaise Lehnherr 1:1. 62. Francesco Zumbo 1:2. 86. Janick Schäublin 2:2. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Sascha Lüdin, Paul Schneider, Janick Schäublin, Kasper Vos, Nicolas Senn, Robin Thommen, Nicola Anceschi, Yanik Freudiger, Jan Müller. – Frenkendorf: Arda Yalcin, Thirathan Spirig, Fitim Rekaj, Martin Muheim, Malik Yildiz, Ginildo Napoleao Dos Reis, Suad Kqiku, Adamo Ndayishimiye, Laurin Blaise Lehnherr, Ramon Schilt, Olivier Waldner. – Verwarnungen: 33. Zhive Donev, 81. Nicolas Senn.

