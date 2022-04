3. Liga, Gruppe 1 Jethusan Vasanthakumar rettet Bubendorf einen Punkt gegen Schwarz-Weiss Das Resultat im Spiel zwischen Bubendorf und Schwarz-Weiss lautet 2:2.

Durch Tore von Stefan Thommen und Silas Gusset ging Schwarz-Weiss bis in die 72. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Bubendorf darauf zu reagieren: Zunächst gelang Briag Adler in der 75. Minute der Anschlusstreffer, Jethusan Vasanthakumar sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Bastien Quillet von Schwarz-Weiss erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Bubendorf unverändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bubendorf geht es auswärts gegen FC Breitenbach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Heimspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Schwarz-Weiss b 2:2 (0:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 49. Stefan Thommen 0:1. 72. Silas Gusset 0:2. 75. Briag Adler 1:2. 92. Jethusan Vasanthakumar 2:2. – Bubendorf: Sascha Wieland, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Manuel Schaub, Alessio Di Benedetto, Christian Preiswerk, Oliver Simon, Fabian Frey, André Gaudin, Dario Minnig. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Thomas Rüdisüli, Tugay Portakal, Jonas Baumann, Kaspar Itin, Jannik Frank, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Thimo Müller, Stefan Thommen. – Verwarnungen: 91. Bastien Quillet.

