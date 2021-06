2. Liga Jonathan Goncalves Meireles führt Birsfelden mit vier Toren zum Sieg gegen Dardania Sieg für Birsfelden: Gegen Dardania gewinnt das Team am Samstag auswärts 7:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Birsfelden über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen. Dardania war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Birsfelden war Jonathan Goncalves Meireles, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Birsfelden waren: Ruben Antonio Flores Mora (2 Treffer) und Mauro Kern (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Getuar Islamaj von Dardania erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Birsfelden um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Birsfelden hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden geht es zuhause gegen FC Aesch (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Juni (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Nach der Niederlage büsst Dardania zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 6. Dardania hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Dardania spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Möhlin-Riburg/ACLI (Rang 13). Das Spiel findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Dardania - FC Birsfelden 0:7 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 30. Ruben Antonio Flores Mora 0:1. 41. Ruben Antonio Flores Mora 0:2. 51. Jonathan Goncalves Meireles 0:3. 57. Jonathan Goncalves Meireles 0:4. 66. Jonathan Goncalves Meireles 0:5. 78. Mauro Kern 0:6. 89. Jonathan Goncalves Meireles 0:7. – Dardania: Gerti Ramadani, Rilind Agushi, Erdin Shaqiri, Getuar Islamaj, Adrian Bajrami, Kushtrim Kolgeci, Rrezak Jusaj, Euron Beqiri, Bajram Saljihu, Florent Pepsi, Beatris Ceni. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, Gentuar Gashi, Albnor Demhasaj, Denijel Savic, Ruben Antonio Flores Mora, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Alessio Zarola, Roberto Garcia, Carmelo Fontana, Jonathan Goncalves Meireles, Fabio Jorge Verde. – Verwarnungen: 61. Getuar Islamaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:3, FC Black Stars - AS Timau Basel 2:1, FC Dardania - FC Birsfelden 0:7, FC Gelterkinden - FC Pratteln 2:2, FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 0:6, FC Aesch - SV Muttenz 6:0, FC Laufen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 4:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 25 Spiele/33 Punkte (51:12). 2. FC Birsfelden 25/21 (26:21), 3. FC Reinach 25/20 (30:27), 4. SV Muttenz 25/19 (32:32), 5. FC Aesch 25/18 (27:23), 6. FC Dardania 25/18 (25:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 25/17 (24:34), 8. FC Pratteln 25/17 (29:26), 9. FC Black Stars 25/13 (25:29), 10. FC Gelterkinden 25/13 (16:20), 11. AS Timau Basel 25/13 (22:27), 12. BSC Old Boys 25/13 (23:25), 13. FC Möhlin-Riburg/ACLI 25/13 (27:36), 14. FC Laufen 25/12 (22:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 20:36 Uhr.