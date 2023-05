4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst bezwingt Pratteln Sieg für Kaiseraugst: Gegen Pratteln gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Idriz Basic, der in der 24. Minute für Pratteln zum 1:0 traf. Kaiseraugst glich in der 46. Minute durch Loris Ciaramella aus. Daniele Nicastro traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Kaiseraugst. Daniele Nicastro war es auch, der in der 85. Minute Kaiseraugst weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kaiseraugst, Nexhmedin Sahiti (87.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Pratteln, nämlich für Roberto De Lillo (53.).

Dass Kaiseraugst viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Kaiseraugst durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Kaiseraugst nicht verändert. 42 Punkte bedeuten Rang 3. Kaiseraugst hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kaiseraugst geht es daheim gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Pratteln zuhause mit seinem Tabellennachbarn AC Virtus Liestal (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Kaiseraugst - FC Pratteln 3:1 (0:1) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 24. Idriz Basic 0:1. 46. Loris Ciaramella 1:1. 73. Daniele Nicastro 2:1. 85. Daniele Nicastro (Penalty) 3:1. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Dario Freiermuth, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Lucien Hassenforder, Islam Sahiti, Davide Emanuele Rianna, Andrea Marcozzi, Loris Ciaramella, Nexhmedin Sahiti, Marco Carluccio. – Pratteln: Roberto De Lillo, Andres Alejandro Sandoval Murillo, Robin Manuel Risch, Aldin Becirovic, Jorma Isenschmid, Idriz Basic, Samuele Dunkel, Semih Cin, Janis Dannmeyer, Jose Argenis Pichardo Santos, Gabriel Andrijasevic. – Verwarnungen: 53. Roberto De Lillo, 87. Nexhmedin Sahiti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 15:08 Uhr.