4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst gewinnt klar gegen Virtus Liestal Kaiseraugst behielt im Spiel gegen Virtus Liestal am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

In der 42. Minute war es an Fabio Eyer, Kaiseraugst 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Nexhmedin Sahiti Kaiseraugst mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kaiseraugst erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Davide Emanuele Rianna weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Carluccio, der in der 91. Minute die Führung für Kaiseraugst auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kaiseraugst erhielt: Nexhmedin Sahiti (64.) die einzige gelbe Karte bei Virtus Liestal erhielt: Simon Mirakaj (66.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Kaiseraugst ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 23 geschossenen Toren Rang 5.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kaiseraugst. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Kaiseraugst hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kaiseraugst in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Eiken. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Für Virtus Liestal war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Virtus Liestal auswärts mit FC Wallbach-Zeiningen (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Kaiseraugst - AC Virtus Liestal 4:0 (1:0) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 42. Fabio Eyer 1:0. 51. Nexhmedin Sahiti 2:0. 75. Davide Emanuele Rianna 3:0. 91. Marco Carluccio 4:0. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Dario Freiermuth, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Lucien Hassenforder, Donabel Lopez, Davide Emanuele Rianna, Nexhmedin Sahiti, Gianluca Salvioli, Luca Gröflin, Nikolla Gjergjaj. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Alessandro Basile, Simon Mirakaj, Ognien Colovic, Riccardo Basile, Alexandere Burkhalter, Riccardo Costanzo, Leonardo Tufilli, Nico De Simone, Stefano Petrucci, Cyrill Ilg. – Verwarnungen: 64. Nexhmedin Sahiti, 66. Simon Mirakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

