4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst setzt Siegesserie auch gegen Oberdorf fort Kaiseraugst setzt seine Siegesserie auch gegen Oberdorf fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

In der 8. Minute gelang Marco Carluccio der Führungstreffer zum 1:0 für Kaiseraugst. Marco Carluccio erzielte nur sieben Minuten später auch das 2:0 für Kaiseraugst. Kaiseraugst erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Riccardo Salvioli weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Islam Sahiti, der in der 45. Minute die Führung für Kaiseraugst auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrea Marcozzi von Kaiseraugst erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Kaiseraugst spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.6 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 37 geschossenen Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 37 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 10).

Kaiseraugst bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kaiseraugst hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kaiseraugst spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6). Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten AC Virtus Liestal kriegt es Oberdorf als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Kaiseraugst 0:4 (0:4) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 8. Marco Carluccio 0:1. 15. Marco Carluccio 0:2. 43. Riccardo Salvioli 0:3. 45. Islam Sahiti 0:4. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Sascha Lüdin, Flavio Senn, Janick Schäublin, Nicolas Senn, Paul Schneider, Shahir Hashem, Robin Thommen, Kim Kaiser, Leonid Rrahmani. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Dario Freiermuth, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Andrea Marcozzi, Islam Sahiti, Lucien Hassenforder, Nexhmedin Sahiti, Fabio Eyer, Riccardo Salvioli, Marco Carluccio. – Verwarnungen: 52. Andrea Marcozzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

