4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst sorgt bei Frenkendorf für Überraschung – Später Siegtreffer durch Fabio Eyer Überraschender Sieg für Kaiseraugst: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Frenkendorf (2. Rang) auswärts 4:3 geschlagen.

(chm)

Den Auftakt machte Islam Sahiti, der in der 16. Minute für Kaiseraugst zum 1:0 traf. In der 20. Minute traf Simon Mirakaj für Frenkendorf zum 1:1-Ausgleich. In der 49. Minute gelang Loris Ciaramella der Führungstreffer zum 2:1 für Kaiseraugst.

Zum Ausgleich für Frenkendorf traf Denny Gari in der 52. Minute. Boze Mijoc brachte Frenkendorf 3:2 in Führung (59. Minute). Gleichstand war in der 83. Minute hergestellt: Rayan Kouachi traf für Kaiseraugst. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Fabio Eyer zum 4:3-Siegestreffer für Kaiseraugst.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frenkendorf gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kaiseraugst für Fabio Eyer (42.) und Danino Sinkovic (61.).

Mit dem Sieg rückt Kaiseraugst um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 7. Kaiseraugst hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Kaiseraugst spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheinfelden (Platz 10). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Frenkendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 2. Für Frenkendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Frenkendorf verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Frenkendorf in einem Auswärtsspiel mit FC Laufenburg-Kaisten (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Kaiseraugst 3:4 (1:1) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 16. Islam Sahiti 0:1. 20. Simon Mirakaj 1:1. 49. Loris Ciaramella 1:2. 52. Denny Gari 2:2. 59. Boze Mijoc 3:2. 83. Rayan Kouachi 3:3. 89. Fabio Eyer 3:4. – Frenkendorf: Robin Mike Gradl, Leandro Chiumiento, Fabio Pongan, Simon Mirakaj, Berkan Patlar, Cyrill Ilg, Denny Gari, Claudio Vaz Barata, Timo Patrik Helbling, Boze Mijoc, Vittorio Ciaramella. – Kaiseraugst: Raul Lara, Albert Hajdari, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Rayan Kouachi, Fabio Eyer, Nexhmedin Sahiti, Riccardo Salvioli, Lucien Hassenforder, Islam Sahiti, Loris Ciaramella. – Verwarnungen: 42. Fabio Eyer, 61. Danino Sinkovic, 70. Cyrill Ilg, 75. Timo Patrik Helbling, 82. Giuseppe Colangelo, 91. Leandro Chiumiento.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - FC Eiken 4:3, FC Frenkendorf - FC Kaiseraugst 3:4, FC Diegten Eptingen - AC Rossoneri 2:1, SV Sissach - FC Laufenburg-Kaisten 4:3, FC Rheinfelden - FC Wallbach-Zeiningen 3:2

Tabelle: 1. FC Eiken 7 Spiele/18 Punkte (24:7). 2. FC Frenkendorf 7/15 (22:16), 3. FC Oberdorf 7/14 (18:8), 4. FC Pratteln 7/14 (22:13), 5. AC Virtus Liestal 7/12 (22:19), 6. FC Wallbach-Zeiningen 7/10 (18:18), 7. FC Kaiseraugst 7/9 (16:14), 8. FC Diegten Eptingen 7/7 (11:25), 9. FC Laufenburg-Kaisten 7/7 (12:14), 10. FC Rheinfelden 7/7 (11:15), 11. AC Rossoneri 7/4 (5:17), 12. SV Sissach 7/4 (9:24).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:28 Uhr.