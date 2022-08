4. Liga, Gruppe 1 Kaiseraugst und Oberdorf spielen unentschieden Kaiseraugst und Oberdorf trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 2:2-Unentschieden.

(chm)

Zunächst war Gianluca Salvioli in der 27. Minute erfolgreich, dann traf Riccardo Salvioli fünf Minuten später zum 2:0.

Oberdorf gelang es aber, den Rückstand noch aufzuholen. Zunächst war Fabian Wehrli (51. Minute) erfolgreich, dann traf Petr Schafran in der 60. Minute zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Petr Schafran von Oberdorf erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Kaiseraugst liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Im nächsten Spiel trifft Kaiseraugst auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Möhlin-Riburg/ACLI. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

In der Tabelle steht Oberdorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Oberdorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von AC Virtus Liestal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (30. August) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Kaiseraugst - FC Oberdorf 2:2 (2:0) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 27. Gianluca Salvioli 1:0. 32. Riccardo Salvioli 2:0. 51. Fabian Wehrli 2:1. 60. Petr Schafran 2:2. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Flavio D Onghia, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Andrea Marcozzi, Gianluca Salvioli, Davide Emanuele Rianna, Nexhmedin Sahiti, Fabio Eyer, Riccardo Salvioli, Marco Carluccio. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Filip Lazic, Petr Schafran, Marco Müller, Robin Thommen, Dimitri Spescha, Yann Blum, Jan Müller, Elia Zenhäusern, Kim Kaiser. – Verwarnungen: 55. Petr Schafran.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

