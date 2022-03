4. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Arlesheim und Nordstern Je ein Punkt für Arlesheim und Nordstern: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zunächst hatte Arlesheim die Führung erzielt (4. Minute, Gianni Saracista), war dann aber durch zwei Tore (24., 64. Minute) von Nordstern in Rückstand geraten. Für Nordstern trafen: Nicolas Ehifoh und Euron Beqiri. Den Ausgleich für Arlesheim erzielte Gianni Saracista. Er war in der 76. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Ejup Demiri (70.), Rouven Bernasconi (80.) und Jonas Oser (82.). Gelbe Karten gab es bei Arlesheim für Marco Antonio Marroquin Perez (50.) und Aljoscha Sokoloff (92.).

Arlesheim hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 39 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Arlesheim nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 4. Arlesheim hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Arlesheim in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Basel Nord. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Nordstern hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 2. Nordstern hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Nordstern geht es zuhause gegen FC Birsfelden (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Nordstern BS 2:2 (1:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 4. Gianni Saracista 1:0. 24. Nicolas Ehifoh 1:1. 64. Euron Beqiri 1:2. 76. Gianni Saracista 2:2. – Arlesheim: Tim Schaub, Noah Lamotte, Tim Widmer, Fabian Brunner, Aljoscha Sokoloff, Andrea Marcozzi, Adriano Lombardi, Vigan Sadiku, Marco Waldspurger, Kasey Kunz, Gianni Saracista. – Nordstern: Rouven Bernasconi, Muhamet Mustafa, Muhamet Iseni, Jonas Oser, Ilija Bosnjak, Arbin Kurtaj, Euron Beqiri, Rrezak Jusaj, Nicolas Ehifoh, Bujar Murati, Djeljalj Jashari. – Verwarnungen: 50. Marco Antonio Marroquin Perez, 70. Ejup Demiri, 80. Rouven Bernasconi, 82. Jonas Oser, 92. Aljoscha Sokoloff.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Arlesheim - FC Nordstern BS 2:2, FC Laufen b - FC Ferad 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 12 Spiele/25 Punkte (40:16). 2. FC Nordstern BS 13/25 (35:18), 3. FC Ferad 13/24 (54:29), 4. FC Arlesheim 13/21 (39:23), 5. FC Laufen b 13/17 (19:18), 6. FC Srbija 1968 12/13 (15:33), 7. FC Birsfelden 12/11 (23:25), 8. SC Steinen Basel a 12/10 (24:30), 9. FC Atletico Basel 12/7 (19:36), 10. SV Muttenz 12/6 (18:31), 11. SC Basel Nord 12/4 (15:42), 12. FC Polizei Basel [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 22:16 Uhr.