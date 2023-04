Frauen 3. Liga Kein Sieger bei Muttenz und Breitenbach Je ein Punkt für Muttenz und Breitenbach: Die Teams trennen sich 2:2

Muttenz geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 69. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Breitenbach: Manon Stich brachte ihre Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 36. Minute (Lea Galvagno). In der 63. Minute war es an Livia Schnyder, Breitenbach 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade sechs Minuten später. Für Muttenz traf Jasmin Schäfer (69.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Muttenz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Muttenz: 19 Punkte bedeuten Rang 4. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Telegraph BS an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 2. Breitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Breitenbach in einem Heimspiel mit SV Sissach (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 29. April statt (16.30 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: SV Muttenz - FC Breitenbach 2:2 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 24. Manon Stich 0:1. 36. Lea Galvagno 1:1. 63. Livia Schnyder 1:2. 69. Jasmin Schäfer 2:2. – Muttenz: Alina Lüthi, Sandra Imhof, Mahisha Eigenmann, Nadia Gubser, Patricia Studer, Andrea Cristobal, Valentina Rück, Marharyta Biletska, Dana Marzan, Lea Galvagno, Jasmin Schäfer. – Breitenbach: Lia Spaar, Celine Marani, Mia Ramabaja, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Manon Stich, Livia Schnyder, Flavia Wehrli, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Léa Küng. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

