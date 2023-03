4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Olympia 1963 und Türkgücü Basel Je ein Punkt für Olympia 1963 und Türkgücü Basel: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Olympia 1963 die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Eren Yagcioglu. Den Ausgleich erzielte Fabio Micael Neto Teixeira in der 33. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Türkgücü Basel gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Christian Luis Coca Figueredo (38.), Maxime Metenier (49.) und Bastien Jerent (53.).

Olympia 1963 weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 4.1 Tore pro Partie.

Trotz dem Unentschieden führt Olympia 1963 die Tabelle weiterhin an. Das Team hat nach 14 Spielen 28 Punkte auf dem Konto. Olympia 1963 hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Olympia 1963 in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team AS Timau Basel zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Türkgücü Basel geht es daheim gegen FC Allschwil (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Türkgücü Basel 1:1 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 15. Eren Yagcioglu 0:1. 33. Fabio Micael Neto Teixeira 1:1. – Olympia 1963: Ali Kolat, Fabio Micael Neto Teixeira, Christian Luis Coca Figueredo, Nadir Boulghobra, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Bastien Jerent, Samuel Gugenheim, Nilton Andre Altamirano Semino, Bilal Kemiha, Erblind Gashi, Maxime Metenier. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Arif Sen, Hüseyin Akkaya, Ozan Erdikli, Muhammet Yilmaz, Fatih Ufuk, Bera Pasa Öztürk, Salih Öztürk, Deniz Kaya, Emre Kizildag, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 17. Arif Sen, 35. Muhammet Yilmaz, 38. Christian Luis Coca Figueredo, 38. Salih Öztürk, 48. Hüseyin Akkaya, 49. Maxime Metenier, 53. Bastien Jerent.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 02:46 Uhr.