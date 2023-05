3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Röschenz und Binningen Sechs Tore sind zwischen Röschenz und Binningen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Das erste Tor der Partie fiel für Röschenz: Philipp Borer brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Remo Hirschi für Binningen erfolgreich war. Ein Eigentor von Raphael Imhof brachte in der 47. Minute die 2:1-Führung für Binningen.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Philipp Borer, sorgte in der 52 für den Ausgleich für Röschenz. In der 61. Minute war es an Olivier Regis, Binningen 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 76, als Raphael Imhof für Röschenz erfolgreich war.

Bei Röschenz sah Janik Steg (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Imhof (21.), José Martin Blanco Perez (39.) und Janik Steg (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Binningen, Flavio Krug (61.) kassierte sie.

Röschenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 12. Röschenz hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Röschenz daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Birsfelden. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. Mai) (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 11. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 9). Diese Begegnung findet am Samstag (27. Mai) statt (17.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Röschenz - SC Binningen a 3:3 (1:2) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 28. Philipp Borer 1:0. 39. Remo Hirschi 1:1. 47. Eigentor (Raphael Imhof) 1:2.52. Philipp Borer (Penalty) 2:2.61. Olivier Regis 2:3. 76. Raphael Imhof 3:3. – Röschenz: Cyrill Christ, Janik Steg, Kimon Flury, Colin Darms, Michel Cueni, Fabian Karrer, Raphael Thomann, José Martin Blanco Perez, Andrin Küng, Philipp Borer, Raphael Imhof. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Sohayl Mehrabi, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Remo Hirschi, Flavio Krug, Jannik Frank. – Verwarnungen: 21. Raphael Imhof, 39. José Martin Blanco Perez, 61. Flavio Krug, 82. Janik Steg – Ausschluss: 90. Janik Steg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

