3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Schwarz-Weiss und Birsfelden Im Spiel zwischen Schwarz-Weiss und Birsfelden gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Zweimal ging Schwarz-Weiss in Führung. Doch Birsfelden schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Behringer für Schwarz-Weiss. In der 26. Minute traf er zum 1:0. In der 37. Minute traf Ömer Dilaver Yagimli für Birsfelden zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Leo Andrin Küng in der 70. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Schwarz-Weiss. Doch die Führung währte nur kurz. Felix Hoffer sorgte nur neun Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Birsfelden.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Birsfelden gab es vier gelbe Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Bastien Quillet (61.) und Mischa David Müller (75.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Schwarz-Weiss am Ende der Tabelle. Nach 18 Spielen hat das Team zwölf Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es zuhause gegen FC Lausen 72 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 2. Birsfelden hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Birsfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Birsfelden 2:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 26. Simon Behringer 1:0. 37. Ömer Dilaver Yagimli 1:1. 70. Leo Andrin Küng 2:1. 79. Felix Hoffer 2:2. – Schwarz-Weiss: Paul Döring, Bastien Quillet, Tugay Portakal, Eduardo Eggenberger, Jannik Engels, Yannick Benz, Naser Hakimboy, Stefan Zehentmayer, Simon Behringer, Jonas Baumann, Mischa David Müller. – Birsfelden: Alberto Palombo, Berkant Öztürk, Betim Dauti, Edon Jashari, Leart Hasani, Max Forsbach, Giuseppe De Fregias, Seyfettin Kalayci, Moreno Damiano, Ardit Dema, Ömer Dilaver Yagimli. – Verwarnungen: 51. Ardit Dema, 61. Bastien Quillet, 75. Mischa David Müller, 80. Leart Hasani, 83. Felix Hoffer, 92. Ömer Dilaver Yagimli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

