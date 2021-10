4. Liga, Gruppe 1 Keine Tore zwischen Sissach und Eiken Im Spiel zwischen Sissach und Eiken sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sissach erhielten Joel Chretien (84.) und Jeton Asani (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Eiken, nämlich für Joshua Häsler (57.).

Die Tabellensituation hat sich für Sissach nicht verändert. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Sissach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Eiken ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Eiken hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Eiken in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Frenkendorf zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: SV Sissach - FC Eiken 0:0 (0:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – keine Tore – Sissach: Nicola Lucini, Aurin Stricker, Andreja Miletic, Joel Chretien, Shiprim Osmani, Gustavo Lourenco Goncalves, Marvin Schneider, Olivier Lerch, Alban Asani, Davide Bortolas, Joel Gerber. – Eiken: Martin Wüthrich, Manuel Schallenberg, Dan Wäfler, Silvan Saladin, Pascal Näff, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, Levin Häsler, Fabian Wüthrich, Lawrence Roskosch, Marc Troller. – Verwarnungen: 57. Joshua Häsler, 84. Joel Chretien, 90. Jeton Asani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - AC Rossoneri 7:1, FC Oberdorf - FC Diegten Eptingen 2:2, SV Sissach - FC Eiken 0:0, FC Frenkendorf - FC Pratteln 3:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Kaiseraugst 3:3, FC Rheinfelden - FC Laufenburg-Kaisten 1:3

Tabelle: 1. FC Frenkendorf 9 Spiele/21 Punkte (26:17). 2. FC Eiken 9/19 (25:11), 3. FC Oberdorf 9/18 (24:11), 4. AC Virtus Liestal 9/18 (31:20), 5. FC Pratteln 9/17 (29:18), 6. FC Wallbach-Zeiningen 9/14 (25:21), 7. FC Kaiseraugst 9/11 (24:22), 8. FC Laufenburg-Kaisten 9/10 (15:16), 9. FC Diegten Eptingen 9/8 (13:29), 10. FC Rheinfelden 9/8 (17:23), 11. SV Sissach 9/5 (11:30), 12. AC Rossoneri 9/4 (6:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 00:51 Uhr.