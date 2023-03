3. Liga, Gruppe 1 Klarer Favoritensieg bei Allschwil gegen Schwarz-Weiss Allschwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schwarz-Weiss: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 3:0 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Allschwil fielen in nur 16 Minuten: Das Tor von Michele Petta in der 8. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Allschwil. Per Penalty erhöhte Boran Yavuz in der 19. Minute zum 2:0 für Allschwil. Murat Dogan schoss das 3:0 (24. Minute) für Allschwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Frederik Weinandy von Schwarz-Weiss erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Allschwil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Allschwil. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Binningen a (Platz 11). Die Partie findet am 1. April statt (19.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Allschwil 0:3 (0:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 8. Michele Petta 0:1. 19. Boran Yavuz (Penalty) 0:2.24. Murat Dogan 0:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Eduardo Eggenberger, Fabio Gisler, Jannik Engels, Christophe Schmidt, Tugay Portakal, Stefan Thommen, Stefan Zehentmayer, Yannick Benz, Kaspar Itin. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Fabian Roth, Noah Vögtlin, Raphael Mathias, Samir Natarajan, Pablo Romera, Boran Yavuz, Michele Petta, Murat Dogan. – Verwarnungen: 84. Frederik Weinandy.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

