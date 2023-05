3. Liga, Gruppe 1 Klarer Favoritensieg bei Kleinhüningen gegen Schwarz-Weiss Sieg für den Tabellenfünften: Kleinhüningen lässt am Samstag auswärts beim 3:0 gegen Schwarz-Weiss (Rang 14) nichts anbrennen.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Kleinhüningen fielen in nur 15 Minuten: In der 69. Minute schoss Oumar Gaye Kleinhüningen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Julian Schlumpf sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kleinhüningen. Das letzte Tor der Partie erzielte Yannick Bischof, der in der 84. Minute die Führung für Kleinhüningen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kleinhüningen erhielten Aid Maliqi (20.) und Luca Schwab (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schwarz-Weiss erhielt: Fabio Gisler (28.)

Die Offensive von Kleinhüningen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Schwarz-Weiss kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Kleinhüningen um einen Platz nach vorne. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kleinhüningen hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kleinhüningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Schwarz-Weiss verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Schwarz-Weiss ist es bereits die 15. Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Schwarz-Weiss gingen unentschieden aus.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Therwil (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (16. Mai) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - VfR Kleinhüningen 0:3 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 69. Oumar Gaye (Penalty) 0:1.74. Julian Schlumpf 0:2. 84. Yannick Bischof 0:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Tugay Portakal, Fabio Gisler, Christophe Schmidt, Elias Stockmeyer, Stefan Zehentmayer, Bastien Quillet, Silas Gusset, Jonas Baumann, Leo Andrin Küng. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Al Fayed Ziberi, Besar Juseni, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Egzon Abazi, Michael Monteiro Vaz, Migel Popara, Luca Schwab, Xhafer Delija, Aid Maliqi, Oumar Gaye. – Verwarnungen: 20. Aid Maliqi, 28. Fabio Gisler, 82. Luca Schwab.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 00:37 Uhr.