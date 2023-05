3. Liga, Gruppe 1 Kleinhüningen bezwingt Black Stars – Siegtreffer durch Oumar Gaye Sieg für Kleinhüningen: Gegen Black Stars gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Kleinhüningen gelang Oumar Gaye in der 48. Minute. In der 24. Minute hatte Oumar Gaye Kleinhüningen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Black Stars fiel in der 31. Minute durch Jael Manuel Adames Gomez.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Schwab von Kleinhüningen erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Kleinhüningen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Kleinhüningen nicht verändert. 43 Punkte bedeuten Rang 4. Kleinhüningen hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kleinhüningen auf fremdem Terrain mit FC Stein (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Black Stars hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Black Stars geht es zuhause gegen FC Therwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (20.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Black Stars 2:1 (1:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 24. Oumar Gaye 1:0. 31. Jael Manuel Adames Gomez 1:1. 48. Oumar Gaye 2:1. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Kevin Schiffer, Ardit Pukaj, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Egzon Abazi, Michael Monteiro Vaz, Aydoan Kciku, Yannick Bischof, Luca Schwab, Xhafer Delija, Oumar Gaye. – Black Stars: Jael Manuel Adames Gomez, Dwayne Wildhaber, Arbnit Shala, Darko Ristic, Lazar Vucurovic, Farzad Mohammadi, Leon Canaj, Djogo Diallo, Laurent Goepfert, Endi Zulic, Elvis Olemo. – Verwarnungen: 31. Luca Schwab.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 20:30 Uhr.