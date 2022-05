4. Liga, Gruppe 4 Kleinhüningen entscheidet Spitzenspiel gegen Türkgücü Basel für sich Kleinhüningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Türkgücü Basel hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 8:1

(chm)

Türkgücü Basel erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Emre Kizildag ging das Team in der 15. Minute in Führung. Der Ausgleich für Kleinhüningen fiel in der 26. Minute (Valentin Roos).

Danach drehte Kleinhüningen auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch sieben weitere Tore, während Türkgücü Basel kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 8:1.

Die Torschützen für Kleinhüningen waren: Valentin Roos (2 Treffer), Yannick Bischof (1 Treffer), Nawid Gafuhrzada (1 Treffer), Michael Monteiro Vaz (1 Treffer), Mergim Bajraktari (1 Treffer), Gabriele Spataro (1 Treffer) und David Elma (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkgücü Basel war: Emre Kizildag (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Manuel Antonio Barroso Gonçalves (11.), Shuajb Destani (14.) und Jason Aebischer (72.). Bei Türkgücü Basel erhielten Erdem Yagcioglu (64.) und Hasan Kemiklioglu (65.) eine gelbe Karte.

Kleinhüningen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.9 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkgücü Basel ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 6).

Mit dem Sieg hält Kleinhüningen seine Position an der Tabellenspitze. Nach 16 Spielen hat das Team 43 Punkte. Für Kleinhüningen ist es der achte Sieg in Serie.

Kleinhüningen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Steinen Basel b (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Für Türkgücü Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Türkgücü Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen AS Timau Basel (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - VfR Kleinhüningen 1:8 (1:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 15. Emre Kizildag 1:0. 26. Valentin Roos 1:1. 35. Yannick Bischof 1:2. 44. Valentin Roos (Penalty) 1:3.54. Nawid Gafuhrzada 1:4. 69. Michael Monteiro Vaz 1:5. 72. Mergim Bajraktari 1:6. 85. David Elma 1:7. 87. Gabriele Spataro 1:8. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Emirhan Yilmaz, Cihan Güclü, Hüseyin Akkaya, Eren Yagcioglu, Mikail Arkaz, Emre Kizildag, Erdem Yagcioglu, Deniz Kaya, Kaan Ünlü, Bera Pasa Öztürk. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Michael Senn, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Dimitri Wyss, Egzon Abazi, Valentin Roos, Luca Schwab, Shuajb Destani, Jason Aebischer, Yannick Bischof, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: 11. Manuel Antonio Barroso Gonçalves, 14. Shuajb Destani, 64. Erdem Yagcioglu, 65. Hasan Kemiklioglu, 72. Jason Aebischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 23:44 Uhr.