3. Liga, Gruppe 1 Kleinhüningen stolpert gegen Lausen Lausen hat am Samstag gegen Kleinhüningen die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 4:3.

Das Skore eröffnete Al Fayed Ziberi in der 14. Minute. Er traf für Kleinhüningen zum 1:0. Zum Ausgleich für Lausen traf Antonino Crimi in der 30. Minute. Jan Gysin traf in der 38. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Lausen.

Mit einem weiteren Tor sorgte Jan Gysin in der 54. Minute für das 3:1 für Lausen. Arbnor Rexhaj baute in der 77. Minute die Führung für Lausen weiter aus (4:1). Michael Monteiro Vaz verkürzte in der 84. Minute den Rückstand von Kleinhüningen auf 2:4. Per Penalty traf Yannick Bischof in der 90. Minute für Kleinhüningen zum Anschlusstreffer (3:4)

Bei Lausen erhielten Sebastian Gysin (70.) und Arbnor Rexhaj (86.) eine gelbe Karte. Bei Kleinhüningen erhielten Al Fayed Ziberi (36.) und Aid Maliqi (76.) eine gelbe Karte.

Lausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 8. Für Lausen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Lausen geht es daheim gegen FC Therwil (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Mit der Niederlage rückt Kleinhüningen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 5. Kleinhüningen hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kleinhüningen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Zwingen (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Lausen 72 3:4 (1:2) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 14. Al Fayed Ziberi 1:0. 30. Antonino Crimi 1:1. 38. Jan Gysin 1:2. 54. Jan Gysin 1:3. 77. Arbnor Rexhaj 1:4. 84. Michael Monteiro Vaz 2:4. 90. Yannick Bischof (Penalty) 3:4. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Al Fayed Ziberi, Besar Juseni, Luca Schwab, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Özgün Bozkurt, Dean Ledermann, Aydoan Kciku, Xhafer Delija, Oumar Gaye. – Lausen: Luca Schäfer, Ivan De Paola, Joris Gysin, Timo Lakerveld, Ardian Kasa, Sebastian Gysin, Antonino Crimi, Tomislav Duvnjak, Aleksandar Dobric, Saverio Gurri, Jan Gysin. – Verwarnungen: 36. Al Fayed Ziberi, 70. Sebastian Gysin, 76. Aid Maliqi, 86. Arbnor Rexhaj.

