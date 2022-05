4. Liga, Gruppe 3 Kleinlützel sorgt bei Münchenstein FC für Überraschung Überraschung bei Kleinlützel gegen Münchenstein FC: Der Tabellenzwölfte (Kleinlützel) hat am Dienstag zuhause den Tabellensiebten 3:1 besiegt.

(chm)

Matthias Tschan eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Kleinlützel das 1:0 markierte. Pirmin Dreier erhöhte in der 74. Minute zur 2:0-Führung für Kleinlützel. Fabio Vigorito sorgte in der 79. Minute für Münchenstein FC für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 82. Minute sorgte Tobias Haberthür für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Kleinlützel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kleinlützel, Roman Vogt (64.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Münchenstein FC, nämlich für Patrick Presotto (62.).

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Kleinlützel. Das Team bleibt Schlusslicht. Elf Punkte bedeuten Rang 12. Kleinlützel hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Kleinlützel siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Aesch kriegt es Kleinlützel im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Mai) (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Therwil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 24. Mai statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Kleinlützel - FC Münchenstein 3:1 (1:0) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 26. Matthias Tschan 1:0. 74. Pirmin Dreier 2:0. 79. Fabio Vigorito 2:1. 82. Tobias Haberthür 3:1. – Kleinlützel: Patrick Wagner, Kevin Schenk, Matthias Tschan, Fabio Giger, Joel Spies, Patrick Spies, Roman Vogt, Sammy Curro, Livio Metzger, Manuel Meyer, Pirmin Dreier. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Basil Jäger, Patrick Presotto, Michael Strittmatter, Daniele Abbt, Mahir Ali Calhan, Fabio Pedrido Reber, Dario Muchenberger, Patrick Zimmermann, Arthur Hemmings, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 62. Patrick Presotto, 64. Roman Vogt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2022 15:36 Uhr.