4. Liga, Gruppe 3 Kleinlützel verliert gegen Seriensieger Laufen Laufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kleinlützel hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3

In der 7. Minute hiess es nach einem Eigentor von Matthias Tschan 1:0 für Laufen. Kleinlützel glich in der 17. Minute durch Sammy Curro aus. Das Tor von Dario Plattner in der 32. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Laufen.

Mit seinem Tor in der 44. Minute brachte Eric Anklin Laufen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 44. Minute gelang Kleinlützel (Tobias Haberthür) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Patrick Spies für Kleinlützel erfolgreich war.

In der 64. Minute war es an Philipp Schmidlin, Laufen 4:3 in Führung zu bringen. Mit dem 5:3 für Laufen schoss David Guntern das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Laufen erhielt: Pascal Züger (44.) eine Verwarnung gab es für Kleinlützel, nämlich für Matthias Tschan (50.).

Laufen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 74 Tore erzielte. In der Abwehr ist Laufen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 25 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Kleinlützel ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bringt Laufen an die Spitze Das Team hat nach 22 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Laufen ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Laufen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage übernimmt Kleinlützel neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 14 Punkten Das Team verliert damit einen Platz. Für Kleinlützel ist es bereits die 16. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kleinlützel gingen unentschieden aus.

Für Kleinlützel ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Kleinlützel - FC Laufen a 3:5 (2:3) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 7. Eigentor (Matthias Tschan) 0:1.17. Sammy Curro 1:1. 32. Dario Plattner 1:2. 44. Eric Anklin 1:3. 44. Tobias Haberthür 2:3. 52. Patrick Spies 3:3. 64. Philipp Schmidlin 3:4. 83. David Guntern 3:5. – Kleinlützel: Dennis Mendelin, Kevin Schenk, Fabio Giger, Matthias Tschan, Daniel Gunti, Manuel Meyer, Eric Dreier, Sammy Curro, Pirmin Dreier, Patrick Spies, Tobias Haberthür. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Louis Kamber, Fabien Alain Freiberger, Björn Züger, Andrin Steiner, Beat Spinnler, Noah Guntern, Philipp Schmidlin, David Guntern, Dario Plattner. – Verwarnungen: 44. Pascal Züger, 50. Matthias Tschan.

