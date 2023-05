3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Alisina Karimi bringt Muttenz Unentschieden gegen Laufen Laufen und Muttenz spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Matthias Hänggi traf in der 24. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Alisina Karimi traf in der 89. Minute für Laufen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Laufen erhielten Beat Spinnler (49.) und Imran Fejzulahovic (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Muttenz, nämlich für Pascal Lauber (81.).

Keine Änderung in der Tabelle für Laufen: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 8. Laufen hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Laufen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Binningen b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 12. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Münchenstein. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Laufen - SV Muttenz 1:1 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 24. Matthias Hänggi 1:0. 89. Alisina Karimi 1:1. – Laufen: Linus Keiner, Simon Schnell, Simon Steiner, Imran Fejzulahovic, Beat Spinnler, Benjamin Niederberger, Matthias Hänggi, Martin Baleno, Björn Züger, Dario Plattner, Joel Noirjean. – Muttenz: Pascal Lauber, Nemanja Dozic, Florian Mackes, Joey Ridacker, Eric Bernet, Fabio Bächtold, Mehmet Gecici, Milan Paunovic, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Alisina Karimi, Edmond Tahiri. – Verwarnungen: 49. Beat Spinnler, 81. Pascal Lauber, 91. Imran Fejzulahovic.

