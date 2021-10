4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Antonio Manuel Gomes De Castro bringt Steinen Basel Unentschieden gegen Timau Basel 2:2 lautet das Resultat zwischen Timau Basel und Steinen Basel. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zunächst war Musa Demirtok in der 32. Minute erfolgreich, dann traf Giuliano Salvia zwei Minuten später zum 2:0.

Durch zwei Tore von Antonio Manuel Gomes De Castro gelang es Steinen Basel noch, den Rückstand aufzuholen. Zunächst traf Antonio Manuel Gomes De Castro in der 68. Minute zum 1:2, in der 85. Minute dann zum 2:2-Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Timau Basel erhielten Musa Demirtok (40.), Jure Ölcer (62.) und Edon Krasniqi (77.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Joaozinho Mendonca (68.), Tobias Saladin (72.) und Adriano Filipe Martins Dias (88.).

Die Tabellensituation hat sich für Timau Basel nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 5. Timau Basel hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Timau Basel wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Schwarz-Weiss, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Steinen Basel hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es zuhause gegen US Bottecchia BS (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - SC Steinen Basel b 2:2 (2:0) - Rankhof, Basel – Tore: 32. Musa Demirtok 1:0. 34. Giuliano Salvia 2:0. 68. Antonio Manuel Gomes De Castro 2:1. 85. Antonio Manuel Gomes De Castro 2:2. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Jure Ölcer, Nicolas Jenny, Francesco Catale, Muhammed Barrow, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Vlerand Redzepi, Giuliano Salvia, Lorenzo Salvia, Massimo Carlucci. – Steinen Basel: Yannik Gysin, Simon Ceppi, Antonio Manuel Gomes De Castro, Fabio Villani, Luca Bozzo, Cristian Ozon Cedeno, Fabio Martins Dias, Tobias Saladin, Antonio Russo, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Sükrü Efe Kocayildiz. – Verwarnungen: 40. Musa Demirtok, 62. Jure Ölcer, 68. Joaozinho Mendonca, 72. Tobias Saladin, 77. Edon Krasniqi, 88. Adriano Filipe Martins Dias.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - FC Türkgücü Basel 1:2, FC Dardania - FC Bosna Basel 2:2, SC Binningen b - FF Brüglingen Basel 5:3, AS Timau Basel - SC Steinen Basel b 2:2

Tabelle: 1. SC Binningen b 8 Spiele/21 Punkte (38:12). 2. VfR Kleinhüningen 8/19 (24:13), 3. FC Türkgücü Basel 7/13 (20:16), 4. FC Schwarz-Weiss 7/12 (14:14), 5. AS Timau Basel 8/11 (20:24), 6. FF Brüglingen Basel 7/9 (20:18), 7. FC Bosna Basel 7/8 (11:15), 8. US Bottecchia BS 7/7 (9:18), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 7/4 (13:28), 11. FC Dardania 7/4 (20:29), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 21:06 Uhr.