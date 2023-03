3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Dario Di Giacomo bringt Reinach Unentschieden gegen Laufen Reinach und Laufen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Reinach geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 92. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte David Guntern, der in der 20. Minute für Laufen zum 1:0 traf. Reinach glich in der 31. Minute durch Seymen Altundag aus. Dario Plattner schoss Laufen in der 49. Minute zur 2:1-Führung.

Kurz vor Schluss schaffte Reinach noch den Ausgleich, als Dario Di Giacomo in der 92. Minute erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Reinach erhielten Loris Saliji (22.), Seymen Altundag (53.) und Gregor Jeker (55.) eine gelbe Karte. Bei Laufen erhielten Andrin Steiner (38.), David Guntern (41.) und Fabrice Eichenberger (63.) eine gelbe Karte.

Reinach bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei acht Punkten. Reinach hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Münchenstein kriegt es Reinach im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Laufen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen NK Alkar (Platz 6). Die Partie findet am 25. März statt (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Reinach - FC Laufen 2:2 (1:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 20. David Guntern 0:1. 31. Seymen Altundag 1:1. 49. Dario Plattner 1:2. 92. Dario Di Giacomo 2:2. – Reinach: Luca Weisskopf, Ayman Zhou, Saijan Kirupairajah, Raphael Schär, Oleg Houbrechts, Dario Di Giacomo, Seymen Altundag, Gregor Jeker, Loris Saliji, Luca Limardi, Gian Guiglia. – Laufen: Linus Keiner, Benjamin Niederberger, Beat Spinnler, Fabien Alain Freiberger, Lukas Wüthrich, Eric Borer, David Guntern, Andrin Steiner, Anuchan Jeyaseelan, Joel Noirjean, Dario Plattner. – Verwarnungen: 22. Loris Saliji, 38. Andrin Steiner, 41. David Guntern, 53. Seymen Altundag, 55. Gregor Jeker, 63. Fabrice Eichenberger.

