4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Elias Stockmeyer bringt Schwarz-Weiss Unentschieden gegen Bosna Basel Das Resultat im Spiel zwischen Schwarz-Weiss und Bosna Basel lautet 2:2. Für Schwarz-Weiss ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen.Bosna Basel spielt schon zum dritte Mal in drei Spielen unentschieden.

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Schwarz-Weiss einen Punkt, als Elias Stockmeyer in der 90. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Schwarz-Weiss: Den ersten Treffer der Partie hatte Linus Kneubühler in der 29. Minute für Schwarz-Weiss geschossen. Bosna Basel glich in der 63. Minute durch Rajko Stanojevic aus. Das Tor von Mirzad Ajanovic in der 64. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bosna Basel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bosna Basel erhielten Eldin Cirkin (77.), Mirza Comic (90.) und Hamza Sepic (90.) eine gelbe Karte. Für Schwarz-Weiss gab es keine Karte.

Nach dem dritten Spiel steht Schwarz-Weiss auf dem sechsten Rang. Schwarz-Weiss hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FF Brüglingen Basel (Platz 9). Das Spiel findet am Dienstag (23. August) statt (19.30 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Bosna Basel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Bosna Basel hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Auf Bosna Basel wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Bosna Basel 2:2 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 29. Linus Kneubühler 1:0. 63. Rajko Stanojevic 1:1. 64. Mirzad Ajanovic 1:2. 90. Elias Stockmeyer 2:2. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Simeon Jackman, Diego Jenni, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Pablo Canosa Dopazo, Nuno Miguel De Moura, Kevin Vicente, Julian Tanner, Alessandro Zarola, Linus Kneubühler. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Eldin Cirkin, Mirza Comic, Din Hodzic, Mirsad Junuzovic, Hamza Sepic, Rajko Stanojevic, Amer Mujkanovic, Amer Dizdarevic, Samir Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Verwarnungen: 77. Eldin Cirkin, 90. Mirza Comic, 90. Hamza Sepic.

