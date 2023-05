4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Gianluca Padula bringt Frenkendorf Unentschieden gegen Virtus Liestal Virtus Liestal und Frenkendorf spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zweimal legte Virtus Liestal vor, zweimal glich Frenkendorf aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Raphael Buser eröffnete in der 47. Minute das Skore, als er für Virtus Liestal das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Boze Mijoc durch seinen Treffer für Frenkendorf in der 62. Minute her. Das Tor von Andrea Lorenzo Blasi in der 85. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Virtus Liestal. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade acht Minuten später. Für Frenkendorf traf Gianluca Padula (93.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Virtus Liestal hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 54 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Virtus Liestal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Virtus Liestal in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Pratteln (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Frenkendorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Frenkendorf daheim gegen das erstplatzierte Team FC Eiken zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Frenkendorf 2:2 (1:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 47. Raphael Buser 1:0. 62. Boze Mijoc 1:1. 85. Andrea Lorenzo Blasi 2:1. 93. Gianluca Padula 2:2. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Simon Mirakaj, Raphael Buser, Riccardo Costanzo, Alessio Nucerito, Cyrill Ilg, Leonardo Tufilli, David Bürki, Nico De Simone. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Michel Probst, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Denny Gari, Lasse Spycher, Boze Mijoc, Gianluca Padula, Ramon Schilt, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

