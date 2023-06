4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Jannis Rohrbach bringt Amicitia Riehen Unentschieden gegen Oberwil Acht Tore sind zwischen Oberwil und Amicitia Riehen gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

Amicitia Riehen war zweimal in Führung. Oberwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Amicitia Riehen in der 91. Minute.

Amicitia Riehen war zwar zeitweise mit 3:1 (50. Minute) in Führung, doch Oberwil holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Amicitia Riehen zum 4:4 fiel spät durch Jannis Rohrbach. Er war in der 91. Minute erfolgreich. .

Die Torschützen für Oberwil waren: Ivica Ohnjec (2 Treffer), Dominic Boltshauser (1 Treffer) und Deniz Kececi (1 Treffer). Bei Amicitia Riehen schoss Gianni Saracista gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Amicitia Riehen waren: Lukas Wipfli (1 Treffer) und Jannis Rohrbach (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivica Ohnjec von Oberwil erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Oberwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 57 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Oberwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Oberwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oberwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Das Unentschieden bringt Amicitia Riehen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Amicitia Riehen hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Dornach a (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Oberwil - FC Amicitia Riehen 4:4 (1:2) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 26. Gianni Saracista 0:1. 37. Deniz Kececi 1:1. 46. Gianni Saracista 1:2. 50. Lukas Wipfli 1:3. 61. Dominic Boltshauser 2:3. 68. Ivica Ohnjec 3:3. 69. Ivica Ohnjec 4:3. 91. Jannis Rohrbach 4:4. – Oberwil: Stefan Gubser, Eloy Seoane Sanchez, Matthias Mächler, Deniz Kececi, Ivica Ohnjec, Cédric Hartmann, Pascal Kaufmann, Dominic Boltshauser, Nicolas Flaig, Pascal Michel, Jan Studinger. – Amicitia Riehen: Sven Lehmann, Pablo Wüthrich, Michael Leuenberger, Samir Maiga, Yannick Schlup, Jannis Erlacher, Jonas Frieden, Mario Forgione, Marvin Brügger, Jannis Rohrbach, Gianni Saracista. – Verwarnungen: 84. Ivica Ohnjec.

