Frauen 3. Liga Last-Minute-Goal von Jasmine Köpfli bringt Gelterkinden Unentschieden gegen Muttenz Je ein Punkt für Muttenz und Gelterkinden: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Muttenz die Führung. Torschützin in der 6. Minute war Dana Marzan. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Jasmine Köpfli traf in der 88. Minute für Muttenz zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Muttenz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 43 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Muttenz nicht verändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Muttenz hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 9). Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Der eine gewonnene Punkt hat für Gelterkinden nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (15 Punkte). Gelterkinden hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Telegraph BS. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. Juni) (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SV Muttenz - FC Gelterkinden 1:1 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 6. Dana Marzan 1:0. 88. Jasmine Köpfli 1:1. – Muttenz: Alina Lüthi, Mahisha Eigenmann, Nadja Brunner, Sandra Imhof, Tabea Studer, Valentina Rück, Jasmin Schäfer, Marharyta Biletska, Dana Marzan, Valentina Gallo, Chantal Anzelini. – Gelterkinden: Linde Smeenk, Nadine Suter, Kim Däster, Manuela Schönenberger, Gabriela Guizzo Dri, Savina Conod, Elena Profico, Michelle Hunziker, Alissa Binjas, Jasmine Köpfli, Noemi Ngoumou. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 04:39 Uhr.