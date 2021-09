2. Liga Last-Minute-Goal von Julius Desean Lansiquot bringt Old Boys Unentschieden gegen Möhlin-Riburg/ACLI Im Spiel zwischen Möhlin-Riburg/ACLI und Old Boys gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Jonathan Tettey traf in der 17. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Julius Desean Lansiquot traf in der 86. Minute für Möhlin-Riburg/ACLI zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Möhlin-Riburg/ACLI für Massimo Calcaterra (45.), Marko Markovic (51.) und Fabio Lapadula (68.). Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Aimé Kusa Massa (86.) und Alessio Simonetta (88.).

Nach dem Unentschieden verliert Möhlin-Riburg/ACLI einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es auswärts gegen FC Amicitia Riehen (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (19.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Für Old Boys hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Old Boys hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Old Boys zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - BSC Old Boys 1:1 (1:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 17. Jonathan Tettey 1:0. 86. Julius Desean Lansiquot 1:1. – Möhlin-Riburg/ACLI: Jonathan Tettey, Fabio Lapadula, Patrizio Merz, Gerd Balmer, Joshua Kaufmann, Massimo Calcaterra, Nikolas Mahrer, Dardan Bogujevci, Marko Markovic, Gzim Krasniqi, Korab Bislimi. – Old Boys: Semir Erovic, Arilon Gashi, Mattia Durante, Maximilian Mamot, Francesco Savoca, Marco Baumann, Tizian Todaro, Aimé Kusa Massa, Paul Mamot, Marc Birk, Alessio Simonetta. – Verwarnungen: 45. Massimo Calcaterra, 51. Marko Markovic, 68. Fabio Lapadula, 86. Aimé Kusa Massa, 88. Alessio Simonetta.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Allschwil 1:1, FC Möhlin-Riburg/ACLI - BSC Old Boys 1:1, FC Gelterkinden - SV Sissach 1:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Amicitia Riehen 1:0

Tabelle: 1. FC Aesch 6 Spiele/14 Punkte (18:5). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 5/12 (13:7), 4. FC Allschwil 5/11 (12:5), 5. FC Wallbach-Zeiningen 5/7 (7:7), 6. BSC Old Boys 6/7 (8:12), 7. FC Gelterkinden 6/7 (9:9), 8. SV Muttenz 4/6 (10:9), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 6/6 (11:12), 10. FC Dardania 5/4 (13:17), 11. SV Sissach 6/3 (6:13), 12. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 13. FC Amicitia Riehen 5/1 (4:16), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 00:08 Uhr.