3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Kaspar Itin bringt Schwarz-Weiss Unentschieden gegen FC Liestal Das Resultat im Spiel zwischen FC Liestal und Schwarz-Weiss lautet 2:2.

(chm)

Zweimal ging FC Liestal in Führung. Doch Schwarz-Weiss schaffte jeweils den Ausgleich.

Kilian Steger eröffnete in der 57. Minute das Skore, als er für FC Liestal das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 61. Minute hergestellt: Stefan Zehentmayer traf für Schwarz-Weiss. Kilian Steger traf in der 62. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für FC Liestal.

Schwarz-Weiss gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Kaspar Itin in der 93. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Jonas Baumann (34.) und Silas Gusset (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei FC Liestal, Gino Scacchi (87.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für FC Liestal: Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 7. FC Liestal hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf FC Liestal wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Black Stars, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Der eine gewonnene Punkt hat für Schwarz-Weiss nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (13 Punkte). Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten VfR Kleinhüningen kriegt es Schwarz-Weiss als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Liestal - FC Schwarz-Weiss b 2:2 (0:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 57. Kilian Steger 1:0. 61. Stefan Zehentmayer 1:1. 62. Kilian Steger 2:1. 93. Kaspar Itin 2:2. – FC Liestal: Pascal Hiltbrand, Noel Benz, Assuero Camporesi, Sandro Heer, Mario Fellmann, Alessio Pileggi, Matthias Fricker, Gino Scacchi, Patrick Rudin, Alexander Wolf, Liam Kos. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Fabio Gisler, Eduardo Eggenberger, Jannik Engels, Bastien Quillet, Kaspar Itin, Stefan Zehentmayer, Silas Gusset, Jonas Baumann, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 34. Jonas Baumann, 81. Silas Gusset, 87. Gino Scacchi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 23:55 Uhr.