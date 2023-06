4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Kastriot Guri bringt Breitenbach Unentschieden gegen Aesch 1:1 lautet das Resultat zwischen Aesch und Breitenbach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 63. Minute schoss Nicolas Nussbaumer das 1:0. Den Ausgleich erzielte Kastriot Guri in der 84. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Aesch erhielt: Stefan Gempeler (68.) eine Verwarnung gab es für Breitenbach, nämlich für Behram Rexhepi (5.).

Aesch schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 74 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Aesch bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 38 Punkte bedeuten Rang 2. Aesch hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Aesch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Breitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aesch a - FC Breitenbach 1:1 (0:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 63. Nicolas Nussbaumer 1:0. 84. Kastriot Guri 1:1. – Aesch: Wuande Bolivar Castillo Guillen, Marco Zorzetto, Stefan Gempeler, Florian Frey, Yves Frossard, Robin Sutter, Nico Galanis, Sacha Bourquin, Lumni Aliu, Tizian Maggion, Nicolas Nussbaumer. – Breitenbach: Jamil Al-Dakhi, Erkan Kilic, Nicolas Kaufmann, Jonas Ruchti, Ismail Uzakgider, Nuri Hamdo, Venhar Ahmeti, Lavdrim Sokoli, Marco Borer, Pietro Pilenza, Behram Rexhepi. – Verwarnungen: 5. Behram Rexhepi, 68. Stefan Gempeler.

