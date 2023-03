3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Mehmet Cetin bringt Münchenstein SC Unentschieden gegen Oberdorf Münchenstein SC und Oberdorf spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zweimal ging Oberdorf in Führung. Doch Münchenstein SC schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Oberdorf: Lucas Burri brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Münchenstein SC traf Mehmet Cetin in der 70. Minute. Lucas Burri brachte Oberdorf 2:1 in Führung (73. Minute). Der Ausgleich für Münchenstein SC zum 2:2 fiel spät durch Mehmet Cetin. Er war in der 85. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Michael Lohner (18.), Stefan Gehrig (58.) und Leonid Rrahmani (87.). Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein SC erhielt: Antonijo Gjinovski (43.)

Münchenstein SC liegt nach Spiel 14 auf Rang 3.

Im nächsten Spiel trifft Münchenstein SC daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Bubendorf. Das Spiel findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

In der Tabelle steht Oberdorf nach dem 14. Spiel auf Rang 13.

Für Oberdorf geht es daheim gegen FC Gelterkinden (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 18. März statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Oberdorf 2:2 (0:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 15. Lucas Burri 0:1. 70. Mehmet Cetin 1:1. 73. Lucas Burri 1:2. 85. Mehmet Cetin 2:2. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Antonijo Gjinovski, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Osman Arslan, Berat Kaya, Ermal Salihu, Sofjan Sinani, Elias Flores Alvarez, Eduard Gashi, Enes Palandizlar. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Stefan Gehrig, Lars Lägeler, Lucas Burri, Dimitri Spescha, Roman Spahr, Akishan Thavaratnam, Elia Zenhäusern, Michael Lohner, Jan Weber. – Verwarnungen: 18. Michael Lohner, 43. Antonijo Gjinovski, 58. Stefan Gehrig, 87. Leonid Rrahmani.

