4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Milan Brupbacher bringt Bachletten 2020 Unentschieden gegen Muttenz Im Spiel zwischen Bachletten 2020 und Muttenz gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Bachletten 2020 das erste Tor der Partie gelang. In der 76. Minute schoss Shir Hussain Karimi das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Milan Brupbacher traf in der 88. Minute für Muttenz zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bachletten 2020, nämlich für Noam Schmidhauser (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Petar Sabo (85.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Bachletten 2020 unverändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Bachletten 2020 hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bachletten 2020 geht es in einem Heimspiel gegen FC Aesch b (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Juni) (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Das Unentschieden bringt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team NK Posavina. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Bachletten 2020 - SV Muttenz 1:1 (0:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 76. Shir Hussain Karimi 0:1. 88. Milan Brupbacher 1:1. – Bachletten 2020: Fabian Landolt, Pablo Iselin, Fionn Bumann, Michael Riedel, Luka Mustavar, Noam Schmidhauser, Milan Brupbacher, Emanuel Roter, Simon Seghezzo, Tom Heusler, Xaver Sebastian Dill. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Nathaniel Joseph Pressner, Samuel Batistini, Luca Riggio, Petar Sabo, Fabrizio D Aprile, Dennis Strauch, Shir Hussain Karimi, Silvan Glaus. – Verwarnungen: 77. Noam Schmidhauser, 85. Petar Sabo.

