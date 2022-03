4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Noam Schmidhauser bringt Steinen Basel Unentschieden gegen Laufen Im Spiel zwischen Laufen und Steinen Basel hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Während des ganzen Spiels war Laufen nie in Rückstand gelegen. In der 91. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Alessio Zambito für Laufen. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Stefano Fellino erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Laufen. In der 30. Minute gelang Steinen Basel (Xaver Sebastian Dill) der Anschlusstreffer (1:2).

Alessio Zambito sorgte in der 35. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Laufen. Dank dem Treffer von Simon Seghezzo (37.) reduzierte sich der Rückstand für Steinen Basel auf ein Tor (2:3). Steinen Basel glich in der 91. Minute durch Noam Schmidhauser aus.

Bei Laufen erhielten Alex Vosseler (44.), Kai Studer (64.) und Hasan Öztürk (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Fionn Bumann (28.) und Milan Brupbacher (42.).

In der Abwehr gehört Laufen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Laufen unverändert. 18 Punkte bedeuten Rang 5. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Laufen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Binningen a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Das Unentschieden bringt Steinen Basel in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Steinen Basel hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinen Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Nordstern BS. Die Partie findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Laufen b - SC Steinen Basel a 3:3 (3:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 8. Alessio Zambito 1:0. 16. Stefano Fellino 2:0. 30. Xaver Sebastian Dill 2:1. 35. Alessio Zambito 3:1. 37. Simon Seghezzo 3:2. 91. Noam Schmidhauser 3:3. – Laufen: Alex Vosseler, Sandro Maceiras, Jimoh Meyer, Lavdim Krasniqi, Yannis Spaar, Stefano Fellino, Edoardo Currenti, Noah Spaar, Elia Hofer, Mischa Jeger, Alessio Zambito. – Steinen Basel: David Baier, Alain Dubach, Fionn Bumann, Diego Mighali, Benjamin Thalmann, Milan Brupbacher, Silas Bader, Pascal Wohlwender, Nicolas Staehelin, Simon Seghezzo, Xaver Sebastian Dill. – Verwarnungen: 28. Fionn Bumann, 42. Milan Brupbacher, 44. Alex Vosseler, 64. Kai Studer, 88. Hasan Öztürk.

