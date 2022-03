3. Liga, Gruppe 2

Krieg gegen die Ukraine Sie halten Wladimir Putin Menschlichkeit entgegen: Eine ukrainische Familie lebt bei einer Basler SP-Grossrätin

Danielle Kaufmann hat in ihrer Basler Wohnung eine Ukrainerin und ihren 14-jährigen Sohn aufgenommen. Mit ihrem Auftritt in der bz möchte die SP-Grossrätin andere Familien dazu motivieren, es ihr gleichzutun. Nur so könne die aktuelle Krise gemeistert werden.