4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Severin Guthauser bringt Kaiseraugst Unentschieden gegen Sissach Sechs Tore sind zwischen Sissach und Kaiseraugst gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Sissach ging durch Tore von Olivier Lerch (5.), Alban Asani (8.) und Nicola Lucini (45.) bis in die 45. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Sissach.

Nach einer Aufholjagd gelang Kaiseraugst in letzter Minute noch der Ausgleich. In der 57. Minute verkleinerte Daniele Nicastro den Rückstand von Kaiseraugst auf 1:3. Giuseppe Conserva sorgte in der 77. Minute für Kaiseraugst für den Anschlusstreffer zum 2:3. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, traf Severin Guthauser für Kaiseraugst zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kaiseraugst erhielten Giuseppe Conserva (29.), Davide Iuliano (44.) und Riccardo Salvioli (84.) eine gelbe Karte. Sissach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Sissach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zehn Punkte bedeuten Rang 11. Sissach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Kaiseraugst hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Kaiseraugst hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Kaiseraugst spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Frenkendorf (Platz 4). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: SV Sissach - FC Kaiseraugst 3:3 (3:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 5. Olivier Lerch 1:0. 8. Alban Asani 2:0. 45. Nicola Lucini (Penalty) 3:0.57. Daniele Nicastro 3:1. 77. Giuseppe Conserva 3:2. 87. Severin Guthauser 3:3. – Sissach: Sven Ulrich, Aurin Stricker, Joel Chretien, Jeton Asani, Dominic Hunziker, Arbnor Rexhaj, Shiprim Osmani, Gustavo Lourenco Goncalves, Olivier Lerch, Alban Asani, Marvin Schneider. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Albert Hajdari, Severin Guthauser, Daniele Nicastro, Davide Iuliano, Riccardo Salvioli, Gianluca Salvioli, Lucien Hassenforder, Dario Cardone, Giuseppe Conserva, Marco Bützberger. – Verwarnungen: 29. Giuseppe Conserva, 44. Davide Iuliano, 84. Riccardo Salvioli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 15:15 Uhr.