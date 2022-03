4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Vigan Bickaj bringt Brislach Unentschieden gegen Münchenstein FC 1:1 lautet das Resultat zwischen Brislach und Münchenstein FC. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Andrin Spring in der 50. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Vigan Bickaj traf in der 91. Minute für Münchenstein FC zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brislach, Erduan Ismailji (35.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: Mahir Ali Calhan (33.)

Die Tabellensituation bleibt für Brislach unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 10. Brislach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brislach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 3. April statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Münchenstein FC auf fremdem Terrain mit FC Kleinlützel (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. April statt (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Brislach - FC Münchenstein 1:1 (0:0) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 50. Andrin Spring 0:1. 91. Vigan Bickaj 1:1. – Brislach: Adrian Bieli, Roman Bieli, Orhan Öztürk, Imran Fejzulahovic, Erduan Ismailji, Kevin Eigenmann, Marco Hügli, Faton Ferizi, Florin Dema, Endrit Duraku, Vigan Bickaj. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Daniele Abbt, Tom Steiner, Patrick Presotto, Mahir Ali Calhan, Dario Muchenberger, Silvan Stürchler, Andrin Spring, Mohammad Bashir Naderi, Tim Hauser, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 33. Mahir Ali Calhan, 35. Erduan Ismailji.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 18:17 Uhr.