4. Liga, Gruppe 2 Laufen bezwingt im ersten Spiel auswärts Ferad – Edoardo Currenti trifft spät zum Sieg Laufen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Ferad setzt es auswärts einen 4:3-Sieg ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ferad: Umut Ericek brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Edoardo Currenti glich in der 8. Minute für Laufen aus. Es hiess 1:1. Mischa Jeger traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Laufen.

Gleichstand stellte Ali Elmali durch seinen Treffer für Ferad in der 52. Minute her. Gezim Misini traf in der 65. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Laufen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Ali Elmali, sorgte in der 67 für den Ausgleich für Ferad. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Edoardo Currenti zum 4:3-Siegestreffer für Laufen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ferad erhielten Umut Ericek (26.) und Deniz Mor (30.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Mischa Jeger (91.) kassierte sie.

Laufen liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Laufen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Steinen Basel a. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Ferad liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Ferad spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Binningen a. Diese Begegnung findet am 29. August statt (11.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Ferad - FC Laufen b 3:4 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 4. Umut Ericek 1:0. 8. Edoardo Currenti 1:1. 35. Mischa Jeger 1:2. 52. Ali Elmali 2:2. 65. Gezim Misini 2:3. 67. Ali Elmali (Penalty) 3:3.89. Edoardo Currenti 3:4. – Ferad: Diren Tasocak, Kutlay Kocahal, Firat Dogan, Umut Ericek, Ararat Tanriverdi, Deniz Mor, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Berkan Ispert, Ali Elmali, Murat Dogan. – Laufen: Alex Vosseler, Jimoh Meyer, Sandro Maceiras, Yannis Spaar, Kamil Ryszard Imfeld, Steven Santheyapillai, Edoardo Currenti, Lavdim Krasniqi, Enrique Morera Vazquez, Alessio Zambito, Mischa Jeger. – Verwarnungen: 26. Umut Ericek, 30. Deniz Mor, 91. Mischa Jeger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - FC Laufen b 3:4, FC Nordstern BS - FC Arlesheim 5:4, FC Polizei Basel - FC Srbija 1968 4:2, SV Muttenz - SC Binningen a 1:2, SC Basel Nord - FC Atletico Basel 3:5

Tabelle: 1. FC Atletico Basel 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Polizei Basel 1/3 (4:2), 3. FC Nordstern BS 1/3 (5:4), 4. FC Laufen b 1/3 (4:3), 5. SC Binningen a 1/3 (2:1), 6. FC Birsfelden 1/1 (2:2), 7. SC Steinen Basel a 1/1 (2:2), 8. FC Arlesheim 1/0 (4:5), 9. FC Ferad 1/0 (3:4), 10. SV Muttenz 1/0 (1:2), 11. SC Basel Nord 1/0 (3:5), 12. FC Srbija 1968 1/0 (2:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:56 Uhr.