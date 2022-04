3. Liga, Gruppe 1 Laufen entscheidet Spitzenduell gegen Therwil für sich Sieg für Laufen im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den drittklassierten Verein Therwil 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 13. Minute war es an Enis Bufaj, Laufen 1:0 in Führung zu bringen. Enis Bufaj war es auch, der in der 38. Minute Laufen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Yannik Kunz (62.) und Raphael Suter (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Lendrit Iberdemaj (20.) kassierte sie.

Laufen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 56 erzielten Toren Rang 1.

Mit dem Sieg hält Laufen seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 38 Punkten. Für Laufen ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Laufen gingen unentschieden aus.

Laufen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schwarz-Weiss b (Rang 7). Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (19.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage büsst Therwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 4. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Therwil verlor zudem erstmals zuhause.

Therwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Zwingen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt, Zwingen).

Telegramm: FC Therwil - FC Laufen 0:2 (0:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 13. Enis Bufaj 0:1. 38. Enis Bufaj 0:2. – Therwil: Christoph Hess, Roman Eschbach, Samir Maiga, Yannik Kunz, Christoph Burki, Raphael Usteri, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Joachim Schuster, Robin Frank, Urban Schaffter. – Laufen: Sascha Iten, Lendrit Iberdemaj, Simon Schnell, Florian Büttler, Christoph Stenz, Martin Baleno, Florent Pepsi, Alexander Rothen, Arthur Gaston Akong Mbida, Enis Bufaj, Lars Kölliker. – Verwarnungen: 20. Lendrit Iberdemaj, 62. Yannik Kunz, 91. Raphael Suter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 14:00 Uhr.