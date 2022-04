4. Liga, Gruppe 3 Laufen lässt sich von Riederwald kein Bein stellen Laufen holt gegen Riederwald auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellenneunten 5:0.

(chm)

Andrin Steiner schoss Laufen in der 19. Minute zur 1:0-Führung. David Guntern sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Laufen. Björn Züger baute in der 72. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0).

Beat Spinnler baute in der 81. Minute die Führung für Laufen weiter aus (4:0). Dominik Kofmehl schoss das 5:0 (84. Minute) für Laufen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Laufen, nämlich für Fabian Krasniqi (61.). Die einzige gelbe Karte bei Riederwald erhielt: Loyan Geryare (61.)

In der Abwehr gehört Laufen zu den Besten: Total liess das Team 19 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Abwehr von Riederwald kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Laufen bleibt Leader: Nach 16 Spielen hat das Team 34 Punkte. Für Laufen ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Laufen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Laufen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Brislach. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Für Riederwald war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Auf Riederwald wartet im nächsten Spiel auswärts das achtplatzierte Team FC Reinach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 30. April statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Riederwald - FC Laufen a 0:5 (0:1) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 19. Andrin Steiner 0:1. 65. David Guntern 0:2. 72. Björn Züger 0:3. 81. Beat Spinnler 0:4. 84. Dominik Kofmehl 0:5. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Matthias Hänggi, Colin Christ, Yannis Grun, Loyan Geryare, Tuna Sen, Nicola Steiner, José Ivan Parada Jaramillo, Marc Spies. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Silvan Tschan, Noah Guntern, Michel Raidler, Björn Züger, Fabian Krasniqi, Andrin Steiner, Beat Spinnler, Dario Plattner, Dominik Kofmehl. – Verwarnungen: 61. Loyan Geryare, 61. Fabian Krasniqi.

