4. Liga, Gruppe 2 Laufen mit Auswärtssieg bei Steinen Basel Sieg für Laufen: Gegen Steinen Basel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Noah Spaar in der 4. Minute. Er traf für Laufen zum 1:0. In der 9. Minute baute Alessio Zambito den Vorsprung für Laufen auf zwei Tore aus (2:0). Wiederum Alessio Zambito erhöhte in der 53. Minute auf 3:0 für Laufen. Den Schlussstand stellte Flavio Bucci in der 66. Minute her, als er für Steinen Basel auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Laufen steht mit sechs Punkten auf Rang 3. Das nächste Spiel trägt Laufen zuhause gegen das stark gestartete Team SC Binningen a aus. Das Spiel findet am 4. September statt (19.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

In der Tabelle steht Steinen Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (ein Punkt). Steinen Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Nordstern BS. Diese Begegnung findet am 5. September statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Steinen Basel a - FC Laufen b 1:3 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Noah Spaar 0:1. 9. Alessio Zambito 0:2. 53. Alessio Zambito 0:3. 66. Flavio Bucci 1:3. – Steinen Basel: David Baier, Pascal Wohlwender, Fionn Bumann, Diego Mighali, Pablo Iselin, Milan Brupbacher, Bennet Ford Newkirk, Simon Seghezzo, Flavio Bucci, Michael Riedel, Xaver Sebastian Dill. – Laufen: Alex Vosseler, Alessio Spano, Sandro Maceiras, Yannis Spaar, Kamil Ryszard Imfeld, Noah Spaar, Edoardo Currenti, Gezim Misini, Elia Hofer, Alessio Zambito, Mischa Jeger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Atletico Basel - FC Polizei Basel 8:2, SC Binningen a - FC Ferad 3:2, FC Srbija 1968 - SV Muttenz 3:1, SC Steinen Basel a - FC Laufen b 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Atletico Basel 2/6 (13:5), 3. FC Laufen b 2/6 (7:4), 4. FC Nordstern BS 2/6 (9:7), 5. FC Arlesheim 2/3 (12:7), 6. FC Polizei Basel 2/3 (6:10), 7. FC Srbija 1968 2/3 (5:5), 8. FC Birsfelden 2/1 (5:6), 9. SC Steinen Basel a 2/1 (3:5), 10. SV Muttenz 2/0 (2:5), 11. SC Basel Nord 2/0 (5:13), 12. FC Ferad 2/0 (5:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 21:47 Uhr.