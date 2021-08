4. Liga, Gruppe 3 Laufen mit Sieg gegen Reinach im ersten Spiel Laufen siegt zuhause gegen Reinach: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:0.

(chm)

In der 44. Minute war es an Philipp Schmidlin, Laufen 1:0 in Führung zu bringen. In der 56. Minute baute der gleiche Philipp Schmidlin die Führung für Laufen weiter aus. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Reinach für Sandro Menegola (49.), Gennaro Sacco (61.) und Cedric Martin (78.). Gelbe Karten gab es bei Laufen für Beat Spinnler (49.) und Gilles Eichenberger (72.).

In der Tabelle steht Laufen nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Für Laufen geht es auswärts gegen FC Therwil weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (10.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Reinach liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Reinach auswärts gegen das stark gestartete Team FC Kleinlützel aus. Diese Begegnung findet am 29. August statt (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Laufen a - FC Reinach 2:0 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 44. Philipp Schmidlin 1:0. 56. Philipp Schmidlin (Penalty) 2:0. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Simon Steiner, Beat Spinnler, Michel Raidler, Andrin Steiner, Armend Bufaj, Philipp Schmidlin, Gilles Eichenberger, Lars Kölliker, Enis Bufaj. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Alessandro Quagliana, Lorenzo Di Cesare, robin Martin, Cedric Martin, Linus Baumberger, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Yannick Strub, Gennaro Sacco, Sandro Menegola. – Verwarnungen: 49. Sandro Menegola, 49. Beat Spinnler, 61. Gennaro Sacco, 72. Gilles Eichenberger, 78. Cedric Martin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Therwil 5:2, FC Laufen a - FC Reinach 2:0, FC Brislach - FC Kleinlützel 0:4

Tabelle: 1. FC Röschenz 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Kleinlützel 1/3 (4:0), 3. FC Aesch 1/3 (5:2), 4. FC Riederwald 1/3 (4:1), 5. FC Laufen a 1/3 (2:0), 6. FC Oberwil 1/1 (1:1), 7. SC Dornach 1/1 (1:1), 8. FC Reinach 1/0 (0:2), 9. FC Therwil 1/0 (2:5), 10. FC Münchenstein 1/0 (1:4), 11. FC Ettingen 1/0 (2:6), 12. FC Brislach 1/0 (0:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:07 Uhr.