3. Liga, Gruppe 1 Laufen setzt Siegesserie auch gegen Breitenbach fort Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Breitenbach fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Lendrit Iberdemaj traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Laufen. Laufen baute die Führung in der 30. Minute (Arthur Gaston Akong Mbida) weiter aus (2:0). Laufen erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Enis Bufaj weiter auf 3:0.

Laufen erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Lars Kölliker weiter auf 4:0. Es war ein Elfmeter Das letzte Tor der Partie erzielte Steven Santheyapillai, der in der 91. Minute die Führung für Laufen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Laufen. Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Ömer Uzakgider (8.) und Sebastian Jermann (42.).

Laufen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 69 geschossenen Toren Rang 1.

Mit dem Sieg hält Laufen seine Position an der Tabellenspitze. Nach 19 Spielen hat das Team 47 Punkte. Für Laufen ist es der vierte Sieg in Serie.

Laufen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zwingen (Rang 8). Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Mit der Niederlage rückt Breitenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Breitenbach erstmals wieder.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen US Olympia 1963 (Platz 13). Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Laufen 0:5 (0:3) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 14. Lendrit Iberdemaj 0:1. 30. Arthur Gaston Akong Mbida 0:2. 39. Enis Bufaj 0:3. 84. Lars Kölliker (Penalty) 0:4.91. Steven Santheyapillai 0:5. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Aurelian Merckx, Ömer Uzakgider, Valdon Berbatovci, Silvan Walliser, Luca Huber, Sebastian Jermann, Jan Grossenbacher, Tobias Oesch, Lukas Wyss. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Simon Steiner, Martin Baleno, Christoph Stenz, Florent Pepsi, Cédric Cueni, Arthur Gaston Akong Mbida, Lars Kölliker, Enis Bufaj. – Verwarnungen: 8. Ömer Uzakgider, 42. Sebastian Jermann, 63. Timo Karrer, 64. Enis Bufaj, 80. Steven Santheyapillai, 89. Luca Brunner.

