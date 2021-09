4. Liga, Gruppe 3 Laufen setzt Siegesserie auch gegen Röschenz fort Laufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Röschenz hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Laufen ging in der 19. Spielminute durch Philipp Schmidlin in Führung, ehe Röschenz in der 31. Minute (Lukas Jecker) der Ausgleich gelang. Michel Raidler erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Laufen. Mit dem 3:1 für Laufen schoss Andrin Steiner das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Laufen gab es fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Röschenz erhielt: Janik Steg (40.)

Die Offensive von Laufen hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Laufen verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Laufen feiert mit dem Sieg gegen Röschenz bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Laufen in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Riederwald zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

In der Tabelle verliert Röschenz Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Röschenz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Röschenz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Reinach (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 18. September statt (17.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Röschenz - FC Laufen a 1:3 (1:1) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 19. Philipp Schmidlin 0:1. 31. Lukas Jecker 1:1. 62. Michel Raidler 1:2. 85. Andrin Steiner 1:3. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Colin Darms, Mark Wasem, Tobias Dreier, Andrin Küng, Raphael Thomann, Victor Misev, Fabian Karrer, Lukas Jecker, Raphael Imhof. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Louis Kamber, Beat Spinnler, Michel Raidler, Eric Anklin, Patrik Berger, Philipp Schmidlin, Armend Bufaj, Gilles Eichenberger, David Guntern. – Verwarnungen: 36. Reto Giger, 40. Janik Steg, 44. Eric Anklin, 65. Michel Raidler, 89. Beat Spinnler, 92. Philipp Schmidlin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Kleinlützel - FC Therwil 4:2, FC Röschenz - FC Laufen a 1:3, FC Brislach - SC Dornach 1:6

Tabelle: 1. FC Laufen a 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Riederwald 4/10 (13:7), 3. FC Münchenstein 4/9 (13:11), 4. FC Oberwil 4/7 (9:7), 5. FC Röschenz 4/7 (10:6), 6. SC Dornach 4/6 (10:5), 7. FC Reinach 4/6 (7:8), 8. FC Aesch 4/3 (10:12), 9. FC Ettingen 4/3 (11:17), 10. FC Kleinlützel 4/3 (8:11), 11. FC Brislach 4/3 (12:17), 12. FC Therwil 4/0 (5:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:53 Uhr.