4. Liga, Gruppe 1 Laufenburg-Kaisten mit Auswärtssieg bei Oberdorf Laufenburg-Kaisten gewinnt am Samstag auswärts gegen Oberdorf 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Laufenburg-Kaisten: Benjamin Etter brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Dashnor Hoti sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Laufenburg-Kaisten. In der 35. Minute gelang Oberdorf (Kim Kaiser) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 66. Minute, als Dashnor Hoti für Laufenburg-Kaisten auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Raphael Sigstein (72.) und Nedeljko Brankovic (75.). Bei Oberdorf erhielten Janick Schäublin (25.) und Jan Müller (60.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Laufenburg-Kaisten um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Laufenburg-Kaisten ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Laufenburg-Kaisten wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Möhlin-Riburg/ACLI, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Donnerstag (4. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Oberdorf war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Für Oberdorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Laufenburg-Kaisten 1:3 (1:2) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 2. Benjamin Etter 0:1. 25. Dashnor Hoti 0:2. 35. Kim Kaiser 1:2. 66. Dashnor Hoti 1:3. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Lars Thüring, Flavio Senn, Nicolas Senn, Kruthig Thamaraimanalan, Paul Schneider, Robin Thommen, Jan Müller, Nicola Notarangelo, Kim Kaiser. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Raphael Sigstein, Antonio Fiore, Robin Böller, Janis Senn, Vincenzo Fiore, Steve Grossenbacher, Antonio Fiore, Benjamin Etter, Dashnor Hoti, Nedeljko Brankovic. – Verwarnungen: 25. Janick Schäublin, 60. Jan Müller, 72. Raphael Sigstein, 75. Nedeljko Brankovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

