4. Liga, Gruppe 1 Laufenburg-Kaisten mit Auswärtssieg bei Wallbach – Antonio Fiore entscheidet Spiel Laufenburg-Kaisten gewinnt am Samstag auswärts gegen Wallbach 2:1.

Der Siegtreffer für Laufenburg-Kaisten gelang Antonio Fiore in der 59. Minute. In der 32. Minute hatte Raphael Sigstein Laufenburg-Kaisten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wallbach fiel in der 33. Minute durch Francesco Alletto.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Laufenburg-Kaisten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Laufenburg-Kaisten hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten geht es auswärts gegen FC Oberdorf (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Wallbach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Pratteln (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Laufenburg-Kaisten 1:2 (1:1) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 32. Raphael Sigstein 0:1. 33. Francesco Alletto (Penalty) 1:1.59. Antonio Fiore 1:2. – Wallbach: David Waldmeier, Oliver Kalt, Andreas Stocker, Ramon Rutishauser, Haris Malmudirevic, Mirco Senn, Cedric Wunderlin, Silvan Füglister, Noel Hasler, Timm Bienz, Francesco Alletto. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Raphael Sigstein, Robin Böller, Antonio Fiore, Robin Brogle, Janis Senn, Tiago Goncalves Costa, Steve Grossenbacher, Antonio Fiore, Benjamin Etter, Kevin Gajic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

